Заседание СНБО: руководство Украины готовит меры против внутренних и внешних угроз

На заседании СНБО 30 декабря рассмотрели 21 вопрос, в частности, проблемы обороны Украины, а также первоочередные меры против внутренних и внешних угроз.

Об этом на брифинге рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

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20:13 Данилов считает, что сейчас нет угрозы открытой агрессии со стороны России.

- Мы на сегодняшний день не видим большой опасности в том, что происходит на наших границах… Если говорить о значительном скоплении войск на границах, о котором говорят некоторые СМИ за границей – мы такого не видим. Да, есть определенное увеличение военных… Мы четко отслеживаем все, что касается нашей границы. На сегодняшний день угроз для открытой агрессии со стороны РФ мы не видим, - сказал секретарь СНБО.

По его словам, Россия нацелилась на внутреннюю дестабилизацию в Украине.

- На сегодняшний день внутренняя дестабилизация в нашей стране – это вопрос номер один для РФ…. Если будет внутренняя дестабилизация, которая происходила ранее, РФ может воспользоваться этой возможностью, - говорит Данилов. - Наша задача – этого не допустить.

20:09 Кабинету министров Украины поручили создать межведомственную группу по проверке поставок вооружения и продуктов питания в Вооруженные силы Украины в 2017-2021 годах, рассказал Данилов.

20:01 Один из вопросов касался ситуации на границе Украины и возможных действий РФ, учитывая ситуацию в Беларуси и Литве (миграционный кризис).

Также рассмотрели механизмы реализации плана обороны Украины. По словам Данилова, он коснется не только военнослужащих, но и многих других организаций.

На СНБО выступило высшее военное руководство Украины, а также главы СБУ Иван Баканов и МВД Денис Монастырский, которые говорили о противодействии внутренней дестабилизации.