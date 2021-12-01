Байден призвал Путина снизить напряженность в отношениях с Украиной и пообещал «решительный ответ» в противном случае

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся 30 декабря поздно вечером и длился 50 минут, американский лидер Джо Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

«Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», - говорися в сообщении.

Президент Байден также выразил поддержку дипломатии, начиная с начала следующего года с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в НАТО через Совет Россия-НАТО и в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Байден также выразил поддержку дипломатии, включая двусторонний диалог о стратегической стабильности, а также заседание Совета Россия-НАТО и переговоры с участием ОБСЕ.

Президент США подтвердил, что существенного прогресса в этих диалогах можно добиться только в обстановке деэскалации, а не эскалации, сообщили в Белом доме.

В то же время, по версии Кремля, разговор «получился откровенным».

«Главной темой беседы стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России. Владимир Путин дал подробные пояснения принципиальных подходов, заложенных в основу российских проектов Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки и Соглашения Российской Федерации с государствами – членами Организации Североатлантического договора. Подчеркнуто, что результатом совместной работы должны стать твёрдые правовые гарантии, исключающие продвижение НАТО на восток и размещение угрожающих систем вооружения в непосредственной близости от российских границ. Акцентировано, что безопасность каждой страны может быть обеспечена только на основе строгого соблюдения принципа неделимости безопасности», - говорится в сообщении.

Сообщается, что выражена обоюдная готовность к серьёзному и содержательному диалогу по обозначенным вопросам. Подтверждено, что переговоры состоятся сначала в Женеве 9–10 января, а затем в рамках Совета Россия-НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января начнутся дискуссии и в ОБСЕ.

«Президенты договорились держать под личным контролем ход дискуссий на упомянутых переговорных треках и особенно в двустороннем формате с прицелом на скорейшее достижение конкретных результатов. В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом, а также то, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения», - сообщили в пресс-службе президента РФ.

Также в Кремле сообщили, что с российской стороны был дан исчерпывающий ответ на вновь упомянутый Джозефом Байденом вариант принятия «масштабных» санкций против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины: «В частности, сказано, что это стало бы серьёзнейшей ошибкой, фактически грозящей полным разрывом российско-американских отношений».

«Президенты обменялись новогодними поздравлениями и наилучшими пожеланиями. В целом разговор носил откровенный и деловой характер и, безусловно, был полезен обеим сторонам. Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне», - говорится в сообщении.

Напомним, предыдущий разговор Бацйдена и Путина по телефону состоялся 7 декабря и длился более двух часов. Президенты обсуждали ситуацию в Украине и запуск «Северного потока - 2».

Также стоит напомнить, что накануне в Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут разговор по телефону в ближайшее время.