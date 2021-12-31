Кабмин ограничил наценку на поставку газа производителям социальных продуктов

Кабинет министров ограничил наценку при поставке природного газа производителям продуктов питания, которые имеют существенную социальную значимость.

Об этом говорится в постановлении №1435 от 30 декабря, которое опубликовали на Правительственном портале.

Так, правительство установило «на период действия карантина, но не дольше чем до 30 апреля 2022 года» предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи (без учета рентных платежей) на уровне не более 24% при его поставке компаниям, занимающимся производством продовольственных товаров из перечня товаров, имеющих существенную социальную значимость

В частности, речь идет о производителях муки пшеничной, молока, хлеба, яиц, курятины и подсолнечного масла.

При этом торговая надбавка за поставку природного газа собственной добычи для удовлетворения потребностей этих компаний устанавливается на уровне не выше 1%.

Напомним, ранее Кабмин добавил в перечень продуктов, подорожание которых должны заранее декларировать субъекты хозяйствования, батон и подсолнечное масло. Также правительство ограничило наценку на хлеб ржано-пшеничный и батон в 10%.

Также напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей, а также производителей социальных продуктов питания из-за значительного повышения цен на газ. Также рассматривается возможность установления максимальных наценок на социальные продукты.