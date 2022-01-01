Телефонный разговор Байдена и Зеленского состоится 2 января

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом состоится в воскресенье, 2 января.
Об этом Зеленский написал в Twitter.
«Как мы и договорились с нашим стратегическим партнером - США, ничего об Украине без Украины. Запланировали в воскресенье очередные переговоры с Джо Байденом, чтобы скоординировать наши шаги ради мира в Украине и безопасности в Европе», - написал он.
Напомним, 30 декабря президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели второй телефонный разговор в этом месяце, который длился 50 минут.
Среди прочего, обсуждалось обострение вокруг Украины.