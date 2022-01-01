Новый канцлер Германии Шольц упомянул Украину в новогоднем поздравлении: «Неприкосновенность границ исключительно важна»

Новый канцлер Германии Олаф Шольц в своем первом на посту новогоднем обращении к народу упомянул об Украине и российской агрессии.

Об этом пишет DW.

Он отметил, что выступает за «суверенную и единственную сильную Европу». Эскалацию российской агрессии Шольц назвал новым вызовом.

«Неприкосновенность границ исключительно важна, и этот вопрос не подлежит обсуждению», — говорится об Украине в новогоднем обращении канцлера к немцам.

Также он рассказал о важнейших вызовах, с которыми столкнулась Германия в 2021 году: масштабные паводки в западных регионах и пандемия коронавируса. Канцлер отметил важность вакцинации и проблему изменений климата.

Напомним, ранее Олаф Шольц во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным выразил обеспокоенность увеличением российских войск на границе с Украиной.