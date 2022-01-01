Президент Финляндии, что ультиматумы, которая РФ выдвигает США и НАТО, противоречат «порядку европейской безопасности»

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что ультиматумы о «гарантиях», которые Россия выдвинула США и НАТО, противоречит порядку европейской безопасности, и Европа не должна оставаться в стороне.

Об этом говорится в его новогодней речи, опубликованной на сайте президента, сообщает LIGA.net.

Он отметил, что конфликт на границах Украины находится на грани углубления, из-за чего напряженность нарастает и в вопросе безопасности всей Европы.

«Ультиматумы, которые Россия поставила США и НАТО в декабре, беспокоят Европу. Они противоречат порядку европейской безопасности. Суверенное равенство всех государств – это основной принцип, который должен уважать каждый», – заявил Нийнисте.

Он также сказал, что единственным путем решения сложившейся ситуации видит терпение, ответственность и диалог.

«Невозможно построить устойчивое будущее, угрожая применением вооруженной силы или другими видами насилия. Соответственно, ответом на российские требования было предложение диалога. Финляндия также со своей стороны приложила усилия для одобрения и продолжения диалога», – сказал президент Финлиндии.

При этом он призвал к осторожности в том, «о чем и с кем говорять». Нийнисте заявил, что хоть «проблема» и была поставлена только ​​перед США и НАТО, в этой ситуации Европа не может «просто слушать», так как суверенитету нескольких государств-членов, включая Швецию и Финляндию, был брошен вызов извне.

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заявила, что Штаты предупредили президента РФ Владимира Путина о готовности применить «невиданные санкции» против России, если он начнет новую агрессию против Украины.