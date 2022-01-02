Украина запретила заходить в свои порты судам под российским флагом

С 1 января 2022 года в Украине вступил в силу запрет на доступ к внутренним водам для государства-агрессора.

Об этом говорится в законе «О внутреннем водном транспорте».

В территориальные воды запрещено заходить судам, плавающим под российским флагом, кораблям, принадлежащим российским гражданам или субъектам хозяйствования, зарегистрированным на территории РФ, и кораблям физических и юридических лиц, на которые распространяется действие украинских санкций.

Этим категориям судов запретили регистрироваться в Государственном судовом реестре Украины и плавать под украинским государственным флагом.

Закон «О внутреннем водном транспорте» был принят еще в начале декабря 2020 года. Как указано в пояснительной записке, документ решили одобрить из-за отсутствия в Украине базового закона, регулирующего вопросы функционирования внутреннего водного транспорта.

Кроме запрета на судоходство для россиян, закон содержит еще много положений, которые должны урегулировать эту сферу в Украине: в частности, определения терминов, принципы организации водного транспорта, основы развития инфраструктуры и прочее.

Напомним, что в Николаеве в течение октября к причальной стенке Черноморского судостроительного завода, который принадлежит олигарху Вадиму Новинскому, несколько раз швартовались российские суда.