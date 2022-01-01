Около тысячи человек признаны политзаключенными в Беларуси

По состоянию на 30 декабря в Беларуси в местах несвободы находятся 970 политзаключенных.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Сообщается, что в декабре количество политзаключенных увеличилось на 82 человека, неуклонно возрастая.

В то же время в стране продолжаются задержания участников мирных акций протеста и обычных граждан за использование бело-красно-белой символики.

Отмечается, что в течение месяца белорусские власти активно применяли уголовное преследование граждан по политическим мотивам, назначая демонстративно жесткие наказания отдельным политзаключенным. За декабрь ПЦ «Весна» известно о 29 административных арестах продолжительностью 381 сутки.

Также журналисты и правозащитники продолжают фиксировать жесткое обращение в отношении граждан.

«Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел», - сообщили правозащитники.

Напомним, в Беларуси накануне Нового Года задержали 75-летнюю активистку Банинскую и отвезли в психдиспансер.