Обсудили реформы, деолигархизацию и недопущение эскалации на Донбассе: Зеленский провел телефонный разговор с президентом США

В воскресенье вечером, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джозефом Байденом.

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

«Первый международный разговор года с @POTUS доказывает особый характер наших отношений. Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации», - написал Зеленский.

Зеленский также отметил, что ценит непоколебимую поддержку со стороны США.

В частности, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил американским партнерам за поддержку украинского суверенитета и территориальной целостности нашего государства. По его словам, «сейчас самое главное – предотвратить дальнейшую эскалацию, и Украина и США будут использовать все возможности для этого».

«Частота контактов высшего уровня Украины и США говорит о беспрецедентной поддержке и полном взаимопонимании», – добавил Ермак.

В Белом Доме сообщили, что в ходе разговора Джозеф Байден «дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину».

Кроме этого, президенты выразили поддержку дипломатическим усилиям, которые начнутся на следующей неделе из двустороннего диалога о стратегической стабильности в рамках Совета НАТО-Россия и сотрудничестве в Европе.

«Президент Байден подчеркнул приверженность Соединенных Штатов и их союзников и партнеров по принципу «ничего о вас без вас». Он подтвердил приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины. Он также выразил поддержку мерам укрепления доверия для деэскалации напряженности на Донбассе и активной дипломатии для продвижения выполнения Минских соглашений в поддержку Нормандского формата», - прокомментировали в Белом Доме.

Напомним, что накануне разговора с Владимиром Зеленским, президент США Байден 30 декабря провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В частности, Байден призвал Путина снизить напряженность в отношениях с Украиной и пообещал «решительный ответ» в противном случае.