Минск направил Киеву ноту протеста из-за участия белорусов в факельном шествии в честь Бандеры

Посольство Беларуси в Украине направило ноту протеста МИД Украины из-за участия белорусских оппозиционеров в марше по случаю 113-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

Об этом сообщают в Посольстве Республики Беларуси в Украине.

«Посольством Беларуси в Украине направлена Нота в МИД Украины с осуждением состоявшегося 1 января 2022 г. при молчаливом попустительстве властей Украины массового участия активистов беглой белорусской экстремистской оппозиции под символикой белорусских коллаборационистов и прислужников Третьего Рейха в националистическом марше», - говорится в сообщении.

В посольстве заявили о «попытках героизировать коллаборационистов, убийц и карателей белорусского народа».

«Посольство выражает решительный протест в связи с нарастающей радикализацией антибелорусской позиции Украины, выражающейся в потворствовании демонстративному чествованию коллаборационистов и палачей белорусского народа, и требует прекратить попытки героизировать преступления против человечности, которые не имеют срока давности и не могут быть прощены белорусским народом», - отмечается в сообщении.

Напомним, что в центре Киева в субботу, 1 января прошло ежегодное традиционное факельное шествие по случаю дня рождения Степана Бандеры. По предварительной оценке, на мероприятие собралось около 500 человек.

При этом Израиль осудил марши ко дню рождения Бандеры.