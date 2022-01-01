Стефанчук назвал планы Рады на год

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал о приоритетах работы парламента в течение 2022 года. Среди планов – усиление народовластия, а также завершение реформ градостроительства, СБУ, пенсионной и других.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

«Мы четко знаем, куда двигаться дальше, ведь каждый год имеем указатель – План законопроектной работы Верховной Рады Украины. Одним из основных приоритетов в законодательной работе на 2022 год станет усиление народовластия, ведь это основное предвыборное обещание Президента Украины Владимира Зеленского», – отметил Руслан Стефанчук.

По его словам, ориентировочно 28 января 2022 Венецианская комиссия планирует предоставить предварительное заключение о законопроекте о местном референдуме.

«Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне. Ожидаю, что в начале следующей сессии мы сможем рассмотреть этот документ на пленарном заседании», – проинформировал глава парламента.

Руслан Стефанчук сообщил, что параллельно нарабатывается целый ряд законопроектов о народовластии в других сферах. В частности, о суде присяжных, о мировых судах, которые будут решать незначительные споры, о коллективных исках.

«В приоритете завершить реформу градостроительства. В ее основу заложены три «кита» – цифровизация, децентрализация и ответственность. Все они содержатся в законопроектах №5655 и №5877, которые уже прошли первое чтение и в следующем году должны быть приняты в целом. Мы должны навсегда ликвидировать почву коррупции в строительном секторе», – подчеркнул он.

Глава Парламента отметил, что не менее важно реформировать Службу безопасности Украины.

«Это серьезное обязательство, которое осталось у Украины перед международными партнерами. И это обязательство должно быть исполнено в начале следующего года. Потому что СБУ должна выполнять только присущие ей функции и не заниматься вопросами экономики, давлением на бизнес и тому подобное», – объяснил Руслан Стефанчук.

Кроме того, по его словам, в начале следующего года Верховная Рада приступит к пенсионной реформе.

«Наша цель – обеспечить достойной пенсией каждого работающего сегодня, а также сформировать большой ресурс для инвестиций. Для этого мы рассмотрим законопроекты о внедрении второго накопительного уровня пенсионного обеспечения в стране», – сказал Глава Парламента.

Также он отметил, что необходимо завершить реформу децентрализации.

«Для завершения процесса децентрализации необходимо внесение изменений в Конституцию Украины. В Парламенте создана рабочая группа, которая будет работать над усовершенствованием конституционных основ осуществления местного самоуправления в соответствии с требованиями Европейской хартии местного самоуправления. Завершение реформы децентрализации должно усилить гарантии состоятельности общин и решить проблемы, которые беспокоят каждого человека», – подчеркнул Руслан Стефанчук.

Председатель ВРУ сообщил, что сейчас обсуждается и внедряется концепция открытости парламента Украины.

«Это должен быть не закрытый клуб, а открытый законодательный орган, где принимаются самые важные решения. Одной из составляющих такой открытости есть внешняя международная открытость. Уже в 2022 году на сайте Парламента Украины появятся 181 аутентично переведенный законодательный акт на английский язык. Это те законодательные акты, которые необходимы для наших инвесторов», – объяснил он.

Руслан Стефанчук отметил, что в повестке дня и вопросы технологического обновления зала Верховной Рады Украины.

«Сложно работать на компьютерах 2002 года выпуска. Безусловно, мы будем с этим что-то делать. Также хотим технически переоборудовать зал заседаний Верховной Рады, но понимаем, что это можно сделать только во время продолжительного каникулярного периода», – подчеркнул глава парламента.

По его словам, после Нового года парламент может вернуться к вопросу введения дистанционного голосования.

«Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом, ведь сейчас нет варианта, чтобы в случае опасности (пандемии, агрессии РФ) немедленно собраться и принять важное для государства решение. Именно поэтому считаю, что такой важный предохранитель как дистанционное голосование должен быть в Верховной Раде Украины», – пояснил Руслан Стефанчук.

Новации коснутся сайта Верховной Рады, а также продолжается разработка приложения «Рада» для смартфонов.

«Отдельно будем работать над созданием исследовательско-аналитической службы, ведь все попадающие в Парламент законопроекты должны быть максимально качественными», – подчеркнул глава Верховной Рады.

Напомним, что в Раде решили привлечь ученых и практикующих юристов к написанию законопроектов.