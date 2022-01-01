«Деньги ушли обратно в бюджет»: Вице-губернатор Гранатуров раскритиковал Федорову, которая не смогла закупить генераторы для «инфекционки»

Из-за того, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не закупили генератор за счет денег из Госбюджета возникла угроза того, что больница останется без финансирования.

Об этом в ходе брифинга, на котором представили исполняющую обязанности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Ярославу Студзинскую, рассказал заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров.

– Мы должны понимать, что комиссией по техногенно-экологической безопасности были приняты очень жестокие решения касательно энергетической безопасности по решению Совета национальной безопасности. И должны были быть приобретены электрогенераторы из резервного фонда, который был волевым решением распределен председателем облгосадминистрации Виталием Кимом. Кроме всех остальных средств финансовых, в том числе и на инфекционную больницу нашу было передано миллион гривен на приобретение четырех генераторов, потому что там разные небольшие корпуса, - рассказал Гранатуров.



По его словам, по причине того, что деньги были не использованы, они вернулись в Госбюджет.

– К великому сожалению, эти деньги ушли сейчас обратно в бюджет и генераторы приобретены не были. Все рассказы о том, что поздно дали деньги и так далее не соответствуют действительности, потому что есть с чем сравнивать: тринадцать больниц смогли, а четырнадцатая не смогла. Та же история и с другими средствами, которые к сожалению пока в силу разных обстоятельство не использовались, - сообщил Гранатуров.



Он добавил, что такое положение вещей может привести к тому, что больница останется без финансирования.

– Такая хозяйственная деятельность ставит под угрозу моменты связанные не только с приобретением пакета, но и с оказанием любой помощи, потому что в случае отключения электроэнергии кислород поддаваться не будет. Имея возможность устранить эти вещи, их, к сожалению, не устранили. Я никого не обвиняю и никому не предъявляю претензий. Просто по факту говорю, что это есть проблема и ее в ближайшее время надо устранить, - заявил он.



Напомним, что ранее сообщалось о том, что из-за проволоки в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» с расчетом бывшего руководства в больнице задержали ряд важных закупок, в том числе установку криоцилиндра.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки». Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, которая обнаружила многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции. Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий.

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.