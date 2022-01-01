Два николаевских нардепа выступили соавторами законопроекта, которым предлагают сделать военный учет для женщин добровольным

Ирина Аллахвердыева и Игорь Негулевский – народные депутаты Украины, которые в Верховной Раде представляют Николаевскую область, выступили соавторами законопроекта, которым предлагают сделать военный учет для женщин добровольным.

Об этом свидетельствует законопроект, опубликованный на сайте Парламента.

В частности, законопроект предлагает внести изменения в часть одиннадцатую статьи 1 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», прописав ее так:

«Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, по собственному желанию могут быть взяты на военный учет военнообязанных. Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что так как из приказа следует, что на военный учет должны стать миллионы украинских женщин в возрасте от 18 до 60 лет, то военкоматы могут не выдержать такой нагрузки, а женщины будут вынуждены платить штрафы.

«Можно однозначно утверждать, что взятие на военный учет женщин на выполнение Приказа в 2022 году не возможно, учитывая, в частности, кадровое обеспечение территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Это приведет к наложению штрафов на женщин, которые не смогли вовремя встать на военный учет, и, соответственно, возникновение излишнего социального напряжения и формирование негативного отношения к воинской обязанности. Также в случае смены профессии женщине нужно будет информировать об этом территориальный центр комплектования и социальной поддержки, что приведет к дополнительной нагрузке на них», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в ВСУ заявили, что украинские женщины должны стать на воинский учет до конца следующего года.