В США заявили о готовности обеспечить стабильность в поставках Украине энергоресурсов, в том числе, для атомной энергетики

Соединенные Штаты Америки готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины.

Об этом сообщают в Министерство энергетики.

Сообщается, что 4 января состоялась встреча министра энергетики Украины Германа Галущенко с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Стороны обсудили вопросы устойчивого прохождения в Украине отопительного сезона в условиях энергетической агрессии со стороны России. Галущенко напомнил, что РФ заблокировала поставки в страну угля по железной дороге, Украина переориентировалась на другие источники импорта, сейчас основной путь поставок угля – морской. Также на встрече обсуждалась ситуация со значительным сокращением объемов транзита российского газа через Украину.

Стороны обсудили сотрудничество в сфере обеспечения надежной и бесперебойной работы украинских АЭС во время отопительного сезона, включая техническую поддержку и стабильное пополнение запасов горючего. Квин заверила, что США готовы содействовать Украине в обеспечении стабильности поставок энергоресурсов, в частности для атомной энергетики, и усилении энергетической безопасности Украины.

Исполняющий обязанности президента ГП «НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, принявший участие во встрече, поблагодарил американскую сторону за поддержку и засвидетельствовал готовность специалистов компании к дальнейшему сотрудничеству со специалистами США. Отдельное внимание на встрече стороны уделили вопросу синхронизации энергетической системы Украины с европейской ENTSO-E.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко прокомментировал заявление межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» о возможности отключения тепла в домах украинцев на новогодние праздники из-за нехватки газа.