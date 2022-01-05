Глава ОП Ермак пообщался с представителями Франции и Германии накануне их визита в Москву

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонные переговоры с представителями европейских стран Нормандского формата - Франции и Германии.

Об этом он сообщил в Twitter.

«Провели телефонные консультации с Советником Канцлера Германии по внешней политике Йенсом Плэтнером и Дипломатическим советником Президента Франции Эммануэлем Бонном перед их визитом в Москву», - пишет Ермак.

Также глава ОП отметил, что стороны договорились продолжать координацию совместных действий в контексте текущей ситуации.

«Благодарны за непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», - резюмировал Ермак.

Стоит отметить, что 6 января советники лидеров Франции и Германии отправятся в Москву для переговоров с заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком.

Напомним, ранее глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что пока речь не идет о проведении референдума относительно судьбы оккупированной части Донбасса.