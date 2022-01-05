У Байдена заявили, что он продолжает искать подходящего человека на должность посла США в Украине, которая вакантна уже почти три года

Президент США Джо Байден продолжает искать «подходящего человека» на должность нового американского посла в Украине.

Об этом заявила на брифинге во вторник, 4 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет УНН.

У Псаки спросили, почему президент США до сих пор не назначил посла в Украине.

- Он (Байден, – ред.) абсолютно точно планирует назначить посла в Украине. Как и на любую другую должность, он всегда ищет подходящего человека, которого можно было бы назначить на эту важную роль, - заявила Псаки.

При этом она не ответила на вопрос о том, проходили ли уже собеседования на эту должность.

Стоит отметить, что должность главы диппредставительства США в украинской столице остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. Йованович получила назначение в Украине в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обаме, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, обвинившего ее в нелояльности.

На встрече с участием председателя фракции «Слуга Народа» Давида Арахамии с Госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае было озвучено обращение с просьбой назначить спецпредставителя по Украине Кристину Квин послом на постоянной основе, что вызвало неоднозначную реакцию.

В декабре в СМИ появилась информация о том, что Байден может избрать кандидатом на пост посла в Украине опытного высокопоставленного дипломата Бриджита Бринка.

Как известно, на данный момент временной поверенной в делах США в Украине является Кристина Квин, которая была назначена на эту должность 2 января 2022 года.