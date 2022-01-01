«Чтобы стабильно работала»: Гранатуров о том, что глава Николаевской ОГА имеет право назначать любого человека и.о. директора «инфекционки»

В случае, если через два месяца не будет проведен конкурс на должность директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней», председатель облгосадминистрации вправе назначать более чем на два месяца любого человека, в том числе и продлить срок пребывания в должности Ярославы Студзинской, если та справится с возложенными на нее обязанностями.

Об этом в комментарии СМИ рассказал заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров.

- Если у госпожи Ярославы завершится срок как у исполняющей обязанности, то есть два пути решения проблемы: глава облгосадминистрации имеет право, так как и в любой другой области, назначать более чем на два месяца (любого человека). Когда Ярослава будет нормально справляться и будет выполнять все то, что мы сейчас с вами сказали, то еще до оглашение конкурса она будет продолжать еще два месяца выполнять свои обязанности. Если она не справится, хотя в это я не верю и не может этого быть, тогда глава облгосадминистрации может назначать исполняющего обязанности человека, которого он считает нужным, чтобы стабильно работала больница, - отметил Гранатуров.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.