«Люди, которые никакого отношения к больнице не имеют. Они всегда там, где есть бардак, крики»: Гранатуров о «защитниках» экс-директора николаевской «инфекционки»

Люди, якобы защищавшие коллектив и бывшего директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» Светлану Федорову никакого отношения к работникам больницы не имеют, поэтому у них нет права давать оценку происходящему в медучреждении.

Такое заявление в комментарии СМИ сделал заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Юрий Гранатуров.

– Все эти люди (10 человек насчитал), которые пришли, они никакого отношения к больнице не имеют. Я их вижу с 2004 года, они вместе со мной были молодыми, а сейчас состарились. Были на всех митингах всех цветов, всех партий, всех, где есть бардак, крики и все такое. Они не могут здесь давать никакую оценку. Коллектив может быть абсолютно спокойным, никакие члены коллектива не будут наказаны, они будут спокойно работать. Все будет хорошо, – сказал Гранатуров.

Также он вспомнил сообщения Светланы Федоровой в соцсетях, когда та делала заявления, что больница закрывается, когда таких планов ни у кого не было.

– Тогда многих людей запугали: разбирайте, родственники, своих пациентов по домам. Это было в СМИ. Вмешались, разобрались, работаем, – отметил Гранатуров.

Отметим, что защитники Федоровой начали нападать на Юрия Гранатурова, когда он пришел с ними пообщаться. Одна из присутствующих в больнице даже попыталась сорвать защитную маску с лица заместителя председателя ОГА.

Напомним, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.