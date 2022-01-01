Напротив здания федерального парламента Канады зазвучат украинские колядки

Рождественскую неделю на площади напротив здания федерального парламента Канады в Оттаве будут звучать украинские колядки.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на заявление Конгресса украинцев Канады.

«Украинские рождественские колядки будут звучать из Башни мира Центрального блока парламента Канады в Оттаве», — говорится в сообщении.

Известно, что данное мероприятие приурочено к празднику Рождества, которое отмечается 7 января. Украинские колядки будут исполняться на карильоне – механическом музыкальном инструменте, установленном в часовой башне парламента.

Как напоминает «Укринформ», 98-метровая Башня мира – центральный архитектурный элемент комплекса построек парламента Канады в Оттаве. Построенное сооружение в 1920 году, возвышается в самом центре канадской столицы. Внутри башни установлен карильон на 53 колокола.