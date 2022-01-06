Подозреваемый в госизмене Порошенко заявил, что 17 января вернется в Украину, чтобы встретиться с генпрокурором Венедиктовой

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, которого украинские правоохранители подозревают в государственной измене и содействии терроризму, пообещал вернуться в Украину 17 января с «дипломатического турне».

Об этом сообщает пресс-служба «Евросолидарности».

«На следующую неделю – с 10 по 15 января – буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране… 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на безотлагательный прием», - приводит пресс-служба слова Порошенко.

Нардеп уточнил, что вернется не для того, чтобы «защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».

«От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине. Уверен, украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Уверен, украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность», – добавил он.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявил подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Нардеп накануне уехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас работает в Польше. Он также заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР , которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В ДБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической организации") УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одного из действующих народных депутатов ( речь идет о Викторе Медведчуке , - НН) и бывшем министре энергетики (речь идет о находящемся в розыске Владимире Демчишине ).

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководстве СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными в линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера Казака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это проводило до столкновений с полицией .

Позже в Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.