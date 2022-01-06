Депутат Николаевского облсовета от «Слуги Народа» Мартыченко обсудил с жителями Новоингулки насущные проблемы

Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа» Владислав Мартыченко посетил село Новоингулка Константиновской общины.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевской областной партийной организации «Слуга Народа».

В тот день обсуждались локальные вопросы, требующие срочного решения.

- Села практически отрезаны от связи с центром общины и городом. Еще в конце 2021 года мы определили приоритетную проблему этого округа и поставили целью необходимость капитального ремонта автодороги между Кировоградской трассой и селом Новоматвеевское в 2022 году. Эти 6 километров решат множество неудобств для жителей сел Новоматвеевское, Кандыбино и Новоингулка, – прокомментировал Владислав Мартыченко.

По его словам, он уверен, что проект поддержат в Николаевской ОГА и облсовете. Депутат добавил, что громада уже готовит соответствующие документы для его реализации.

Кроме того, Владислав Мартыченко посетил Новоингульское учреждение общего среднего образования I-III ступеней и дошкольное учебное заведение «Колокольчик», для которых сейчас также готовятся проекты реализации: ремонт кровли и обновление элементов игровой площадки в детском саду, обустройство спортивной площадки, обновление компьютеров, компьютерной техники в школе.

Материал для публикации предоставлен пресс-службой Николаевской областной партийной организации «Слуга Народа» и размещен на договорных условиях