«Купил авиабилет через пару часов после попытки вручения повестки»: В ГБР опровергают, что Порошенко заранее планировал поездку в ЕС

В Государственном бюро расследований опровергли заявления адвокатов Петра Порошенко, который заявили, что тот заранее планировал поездку в ЕС. По данным, которые следователи ГБР получили от авиакомпании, Порошенко купил авиабилет на самолет спустя несколько часов после того, как следователи пытались вручить ему повестку.

Об этом сообщила пресс-служба Госбюро расследований.

«6 января, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ДБР об аресте имущества пятого Президента Украины Петра Порошенко, его адвокат заявил о заранее сформированном плане поездки Порошенко П.А. в страны ЕС. В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий», - говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что в ходе следственных действий от авиакомпании была получена информация, что билеты народный депутат Петр Порошенко приобрел в 19.04, 17 декабря – через несколько часов после того, как следователи ГБР пытались вручить ему повестку о вызове. Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности.

В Госбюро расследований отметили, что органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявил подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Нардеп накануне уехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас работает в Польше. Он также заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР , которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В ДБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической организации") УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одного из действующих народных депутатов ( речь идет о Викторе Медведчуке , - НН) и бывшем министре энергетики (речь идет о находящемся в розыске Владимире Демчишине ).

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководстве СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными в линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера Казака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это проводило до столкновений с полицией .

Позже в Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.