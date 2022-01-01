В список арестованных фирм Порошенко попала николаевская телекомпания: Она зарегистрирована в полуразрушенном доме

В список фирм Пятого Президента Украины Петра Порошенко, которые попали под арест по решению суда, оказалась телекомпания «Максимум ТВ-Миколаїв», зарегистрированная в полуразрушенном доме на улице Пушкинской.

Об этом свидетельствует информация, которую на своей странице в Facebook опубликовал блогер Евгений Прокопишин.

«Список имущества Порошенко, попавшего под арест: квартира в Виннице (68 м2);

квартира в Киеве (134 м2);

жилой дом в Козине (Киевская обл, общая площадь 1332 м2, жилая площадь 192 м2);

2 земельных участка (3.83 га);

доля в 79% в инвестфонде «Прайм Эссетс Кэпитал» (на него оформлены ключевые активы;

доля в 50% в ПАО «Киевский завод экспериментальных конструкций»;

доля в 50% в страховой компании «Страна»;

доля в 50% в «Международном Инвестиционном банке»;

доля в ООО «Инвест Консалт»;

доля в «Ай Би Кепитал»;

доля в 89% в ПАО «Севастопольский морской завод»;

доля в ООО «Жил-Уют»;

доля в ООО «Сефморверфь»;

часть в «Севмортрансе»;

доля в ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Монитор»;

доля в ООО «Медсервис-Плюс»;

доля в ООО «Фирма «Экран»;

доли в «Макисмум ТВ-Киев», «Максиум ТВ-Донецк», «Максиум ТВ-Николаев»;

доля в «Авторе ТВ»;

3 млн долл, 300 тыс грн, 44 тыс евро и 201 фунт на счете в «МИБ»;

42 картины 1860-1945 годов. Этот список может быть еще не полон, детали будут через неделю, когда Суд обнародует сегодняшнее решение. У Порошенко также есть официально задекларированные наличные в 50 миллионов долларов и 500 миллионов гривен, которые под арест не подпадают, поэтому на заставку в 1 миллиард гривен хватит», - написал блогер.

Что касается николаевской компании Порошенко, то ранее николаевское издание «Свідок.Инфо» писало о том, что перед окончанием президентского срока Петр Порошенко подал свою декларацию.

«Как и ожидалось, у нашего президента достаточно разветвленная бизнес-структура, имеющая самые разные направления в хозяйственной деятельности. В общей сложности Порошенко декларировал более 100 компаний, десятки миллионов гривен доходов и около 27 миллионов долларов сбережений на банковских счетах. Не обошел своим вниманием президент и Николаевский регион. Как стало известно из е-декларации, маленькое дело он имеет и в нашем городе. Согласно документа в Николаеве у Порошенко зарегистрирована фирма «Максимум ТВ-Миколаїв», конечным бенефициарным собственником которой он является. По информации из Единого государственного реестра юридических лиц, компания зарегистрирована в центре Николаева по ул. Пушкинская. В реестре также указано, что фирма работает в сфере радиовещания и телевидения», - сообщало издание.

Тогда журналисты отмечали, что конечный бенефициарный собственник не указан, однако указан учредитель - «Фирма «Экран».

«Максимум ТВ-Миколаїв» была зарегистрирована в городе в 2007 году, то есть 9 лет назад, когда Порошенко еще не был президентом, зато был народным депутатом и уже готовился возглавить совет Национального банка Украины», - сообщал «Свідок.Инфо».

Также издание публиковало фото дома № 33 по улице Пушкинской, по адресу которого зарегистрирована фирма, на тот момент Президента Украины Петра Порошенко, «Максимум ТВ-Миколаїв». Оказалось, что дом полностью разрушен и в таком состоянии находится на протяжении многих лет.

«Здание настолько разрушено, что уже вряд ли подлежит восстановлению: кровля полностью рухнула на пол, а стены от ветхости рассыпаются буквально на глазах», - сообщали журналисты.



Напомним, что ранее сообщалось о том, что Печерский суд арестовал имущество подозреваемого в госизмене Порошенко.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявил подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Нардеп накануне уехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас работает в Польше. Он также заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР , которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В ДБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической организации") УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одного из действующих народных депутатов ( речь идет о Викторе Медведчуке , - НН) и бывшем министре энергетики (речь идет о находящемся в розыске Владимире Демчишине ).

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководстве СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными в линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера Казака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это проводило до столкновений с полицией .

Позже в Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.