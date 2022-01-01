В Управлении госохраны опровергли фейк о кортеже Зеленского в Буковеле

В Управлении государственной охраны опровергли фейк, что кортеж Президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП возле лыжной трассы в Буковеле.

Об этом сообщили в УГО.

Напомним, что Зеленский свой отпуск проводит на курорте Буковель. Блогер Мирослав Гай, который является сторонником Петра Порошенко, опубликовал видео, на котором несколько минивэнов столкнулись на горнолыжном курорте. При этом Гай утверждал, что это кортеж Зеленского в Буковеле.

По данным ведомства, это видео сняли не в Буковеле, а на французском курорте Куршавель, и автомобили не имеют отношения к кортежу Зеленского.

«Управление государственной охраны Украины сообщает, что видео о якобы кортеже Президента Украины Владимира Зеленского в Буковеле, фрагменты которого распространяются по социальным сетям, не имеет никакого отношения ни к Президенту Украины, ни к его охране, ни к Управлению государственной охраны Украины. Более того, это видео даже не относится к украинским горнолыжным курортам. Оно снято в Куршавеле еще 5 января и уже широко путешествует по интернету», - заявили в УГО.

Также в соцсетях опубликовали скриншот, что автомобили относятся к отелю «L'Apogée Courchevel» на французском курорте.

Напомним, в 2019 году кортеж Президента Зеленского проверил состояние николаевских дорог и проехал по ямам.