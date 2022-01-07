В ГБР опровергли информацию, что суд арестовал активы «Прямого» и «5 каналов», связанных с Порошенко

В Государственном бюро расследований сообщили, что суд не арестовывал активы телеканалов «Прямой» и «5 канал».

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Ранее Печерский районный суд Киева в деле о государственной измене арестовал имущество экс-президента Украины Петра Порошенко – объекты недвижимости, корпоративные права и другое.

«Ожидаемой реакцией стало распространение ложной информации о якобы наложении ареста на активы телеканалов «Прямой» и «5 канал», владельцем которых является медиахолдинг «Свободные медиа». Это не соответствует действительности, поскольку арест на корпоративные права на указанные каналы и их активы, не наложили. В связи с принятием упомянутого судебного решения каких-либо ограничений в деятельности СМИ не произошло. Решением суда запрещено только отчуждать арестованное имущество, не лишая владельца пользоваться другими правами», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Порошенко формально отмежевался от телеканалов «Прямой» и «5 канал», которые он передал в собственность холдинга «Свободные медиа», т.е. приближенных журналистов и депутатов. На такой шаг Порошенко пошел после введения закона об олигархах.

Отметим, что в список арестованных фирм Порошенко попала николаевская телекомпания, которая зарегистрирована в полуразрушенном доме.