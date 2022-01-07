Украину посетит глава МИД Великобритании, которая выступает против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс планирует приехать в Киев с рабочим визитом в конце января.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

Трасс приедет в Киев, чтобы подчеркнуть «непреклонную преданность» Британии Украине перед лицом агрессии РФ. По словам министра, вопрос безопасности Украины – среди важнейших приоритетов внешней политики Британии, когда Россия сконцентрировала войска у границы с Украиной.

- Любое дальнейшее военное вторжение в Украину приведет к масштабным последствиям, в том числе скоординированным санкциям, которые нанесут серьезный ущерб интересам и экономике России, - сказала министр.

Трасс подчеркнула, что нет оправдания агрессивной позиции России, и Москва должна пойти на деэскалацию. Британия сейчас работает с другими странами над санкциями, в которые входят «меры с сильным влиянием, направленные на российский финансовый сектор и отдельных лиц». Министр добавила, что Лондон выступает против российского газопровода «Северный поток-2».

Напомним, ранее Украина и Великобритания подписали договор о совместном строительстве военных кораблей и баз для отечественных ВМС в Очакове и Бердянске.