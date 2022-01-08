США и Япония заключат альянс и военное соглашение, чтобы противостоять Китаю и РФ

США и Япония запускают новое соглашение об оборонных разработках и подпишут пятилетнюю программу повышения военной готовности. Такое решение приняли на фоне действий Китая в отношении Тайваня и наращивания Россией своих войск на украинских границах.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен во время виртуальной встречи с американским министром обороны Ллойдом Остином и японскими коллегами, сообщает «Новое время».

Он подчеркнул, что американо-японский альянс «должен не только укрепить имеющиеся у нас инструменты, но и разработать новые», упомянув о стягивании российских войск к границам Украины, «провокационных» действиях Пекина в отношении Тайваня и недавнего запуска гиперзвуковой ракеты Северной Кореей.

- Мы запускаем новое соглашение об исследованиях и разработках, которое облегчит сотрудничество наших ученых, инженеров и руководителей программ по решению новых проблем, связанных с обороной, от противодействия гиперзвуковым угрозам до развития космических возможностей, - заявил Блинкен.

Также на фоне агрессивных действий РФ и Китая Вашингтон и Токио подпишут новую пятилетнюю программу для повышения военной готовности и оперативной совместимости.

Министр обороны США Ллойд Остин сказал, что встреча поможет заложить основу для будущего альянса безопасности, чтобы «отражать растущую способность Японии вносить вклад в мир в регионе и стабильность».

Напомним, ранее российские и китайские военные корабли после совместных учений показательно прошли возле берегов Японии.