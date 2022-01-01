Президент Туркменистана распорядился потушить «Врата ада» – горящий кратер в пустыне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился найти способ потушить газовый кратер в пустыне Каракумы, известный как «Врата ада».

Об этом сообщает «Медуза».

Газовый кратер в пустыне Каракумы в районе Дарвазы появился в 1971 году в результате обвала разведочной шахты на этом месте. На заседании кабинета министров 7 января Бердымухамедов заявил, что много лет там сгорает огромное количество газа, «теряется сырье, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять ее на повышение благополучия нашего народа». Кроме того, отметил президент Туркменистана, горящий газовый кратер «негативно сказывается как на экологии, так и на здоровье проживающих поблизости людей».

Президент поручил вице-премьеру Шахыму Абдрахманову «собрать ученых, а в случае необходимости привлечь иностранных консультантов» и найти способ потушить горящий кратер.

«Врата ада» – кратер шириной около 60 метров и глубиной около 20 метров – одна из достопримечательностей Туркменистана. Официальное название горящего кратера – «Сияние Каракумов».

Напомним, ранее Бердымухамедов использовал «Врата ада» для своего пиара - государственное ТВ показало, как он приехал к кратеру на джипе.