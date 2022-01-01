Госсекретарь США опасается, что Россия может пойти на провокацию, чтобы оправдать вторжение в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может устроить провокацию, чтобы затем аргументировать вторжение в Украину.

Об этом он сообщил на брифинге 7 января, пишет «Новое время».

- Никто не удивится, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для оправдания военного вторжения в надежде, что, пока мир поймет трюк, будет слишком поздно, - сказал Блинкен. - Идея, что Украина может быть агрессором в этой ситуации, абсурдна. Это Россия вторглась в Украину почти восемь лет назад, это Россия оккупировала Крым, разжигает войну на востоке Украины, не смогла выполнить свои обязательства по Минским договоренностям... Это Россия постоянно представляет угрозу украинской демократии и снова посылает войска к границам Украины. Все эти действия являются нарушением украинского суверенитета и представляют угрозу безопасности Европы.

Госсекретарь США также подверг критике требования Россией гарантий нерасширения НАТО, которые она выдвигает Соединенным Штатам. По его мнению, Москва «пытается сфокусировать внимание на дебатах о НАТО вместо того, чтобы сконцентрироваться на неотложной проблеме – ее агрессии против Украины».

- Мы не позволим отвлечь нас от этой проблемы, потому что происходящее в Украине – это не только об Украине. Это часть более широкого паттерна дестабилизации, опасного и часто незаконного поведения России, которая пытается построить сферу влияния из стран, ранее бывших под доминированием СССР, и не позволить им воплотить свои демократические стремления к полностью суверенным, независимым странам, - сказал он.

В то же время Блинкен заявил, что дипломатическое решение ситуации вокруг российской агрессии «все еще возможно и желательно, если Россия его выберет». Чтобы Россия выбрала его, США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать диалог по стратегической стабильности между Соединенными Штатами и РФ, а также на заседаниях Совета Россия – НАТО и ОБСЕ.

Напомним, ранее в Госдепе США выступили против срочного введения санкций в отношении «Северного потока-2».