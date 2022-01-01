Президент Зеленский просит Сенат США ввести санкции против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американских сенаторов, демократа Чака Шумера и республиканца Теда Круза, за выдвижение поправок, которые могут запретить работу «Северного потока-2».

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

«Спасибо сенаторам Шумеру и Крузу за согласие поставить на голосование остановку российского «Северного потока – 2». Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы», - заявил Зеленский.

В декабре сенатор-республиканец Тед Круз добился от демократов проведения 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации. Ранее санкции против «Северного потока-2» не были включены в принятый оборонный бюджет США.

В Сенате США у республиканцев есть 50 из 100 мандатов, но формальное большинство принадлежит демократам (48 мест + 2 независимых сенатора + голос вице-президента Камалы Харрис.