В Саудовской Аравии освободили из тюрьмы принцессу, которую посадили из-за её борьбы за права женщин

Саудовскую принцессу Басму бинт Сауд освободили после трех лет заключения.

Об этом сообщает «Левый берег».

Она находилась под стражей с марта 2019 года, а в апреле 2020 года попросила короля Салмана и наследного принца Мухаммеда бин Салмана отпустить ее по состоянию здоровья.

Принцесса Басма – дочь бывшего правителя Саудовской Аравии Сауда ибн Абдул-Азиза аль Сауда, правившего страной до 1964 года и свергнутого в результате госпереворота. Она боролась за социальные реформы и гендерное равенство. Басма бинт Сауд внезапно исчезла при попытке вылететь на лечение в Швейцарию, затем выяснилось, что ее арестовали.

Власти обвинили принцессу и ее дочь в том, что они пытались покинуть страну нелегально, что является в Саудовской Аравии уголовным преступлением. Дочь обвинили также в киберпреступлениях.

Напомним, ранее другая арабская принцесса пыталась сбежать на яхте, но ее поймали.