Секретарь СНБО считает, что руководство Ирана заранее планировало сбить украинский авиалайнер

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает террористическим актом сбитие украинского самолета МАУ рейса PS752, произошедшее два года назад под Тегераном.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на «Voice of America».

- То, что произошло 8 января 2020 года, было террористическим актом против гражданского самолета. У нас создалось впечатление, что они ожидали именно наш самолет… Пожалуй, это был приказ (открыть огонь) высшего руководства. Ни один оператор (комплекса противовоздушной обороны) не может принять такое решение самостоятельно, - заявил Данилов.

Секретарь СНБО выразил разочарование тем, что Иран отказался сотрудничать как в расследовании трагедии, так и в выплате компенсаций. Данилов также напомнил, что до и после ракетных ударов Ирана по самолету в тот день власти позволяли другим гражданским самолетам совершать полеты.

Ранее Данилов говорил, что Иран мог умышленно сбить украинский самолет, чтобы положить конец военной эскалации США.