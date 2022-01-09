В Варшаве на улице нашли пьяную украинку с младенцем – она взялась погулять с племянником, но потеряла сознание

В Варшаве на улице нашли 33-летнюю украинку. Женщина находилась в бессознательном состоянии, а сверху на ней лежал и плакал пятимесячный малыш.

Об этом сообщает «УНИАН».

Инцидент произошел ночью. Женщину обнаружили случайные прохожие, она лежала среди припаркованных автомобилей. На ней лежал младенец в комбинезоне, но без шапки. Люди пытались помочь женщине, но она не реагировала. Позже оказалось, что она была очень пьяна. По данным полиции, в крови женщины было 3 промилле алкоголя. Медики констатировали, что угрозы жизни женщины и ребенка нет.

Выяснилось, что украинка является тетей ребенка. Она вышла на прогулку с малышом, но внезапно перестала выходить на связь. На место происшествия приехали родители ребенка, они тоже были нетрезвые. Малыша временно изъяли из семьи. Его тете грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкассах пьяная мать уснула на младенце, полицейские успели спасти ребенка.