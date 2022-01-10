В Швейцарии начались переговоры между США и Россией

В Женеве 10 января начались переговоры делегаций США и России в рамках двустороннего форума о стратегической стабильности. Главная тема переговоров – выдвинутые в декабре Россией требования так называемых гарантий безопасности.

Об этом сообщается в Twitter миссии РФ в Женеве.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди Шерман накануне провели в Женеве двухчасовую беседу в ходе рабочего ужина в резиденции представителя США на Конференции по разоружению.

- Мы обсудили существо вопросов, которые стоят перед нами, но переговоры будут трудными, – сказал журналистам Сергей Рябков после завершения первой встречи.

Переговоры расцениваются как первый шаг к оживлению диалога после периода серьёзного ухудшения отношений между США и Россией – в связи с положением вокруг Украины. Это привело к росту подозрений относительно намерений Москвы осуществить вторжение в соседнюю страну.

Российская сторона прибыла в Женеву с ясной позицией, подчеркнул Рябков. По его словам, эта позиция ясна и сформулирована так, что поддаётся пониманию на самом высоком уровне. Поэтому отклонение от сформулированных Россией требований просто невозможно, заявил замглавы российского МИД.

- Это американцы должны быть готовы к достижению компромисса, - ответил российский дипломат на вопрос готова ли Россия пойти на компромисс.

США заявили, что на встрече в Женеве будут обсуждаться не все требования России, а только двусторонние отношения. Переговоры должны продолжиться в рамках Совета Россия – НАТО в Брюсселе 12 января.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает каких-либо прорывов на двусторонних переговорах в Женеве.



