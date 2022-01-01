Гранатуров назначил начальника облздрава Николаевщины Безносенко руководителем штаба по ликвидации последствий COVID

Заместитель главы Николаевской областной государственной администрации Юрий Гранатуров, являясь руководителем работ по ликвидации последствий коронавируса в области, подписал распоряжение о назначении нового руководителя штаба по ликвидации последствий коронавируса в области.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Вице-губернатор отметил, что в связи с приближающейся очередной волной коронавируса необходимо закончить ряд вещей:

-обеспечить 100% подачу кислорода в больницах;

-закончить монтаж в медучреждениях для крупных криоцилиндров и кислородных станций;

-обеспечить все медучреждения лекарствами и средствами защиты;

-взять под контроль исполнение карантинных ограничений;

-обеспечить достойное страхование для всех медработников;

-настроить на уровне цифровизации оперативную современную систему взаимодействия экстренной медицинской помощи с лечебными учреждениями;

-усилить информационную работу среди населения касательно вакцинации;

В итоге, Гранатуров назначил Максима Безносенко на пост начальника областного штаба по ликвидации последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации, связанной с распространением коронавирусной болезни COVID-19 в Николаевской области.

Напомним, в понедельник, 10 января, в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» продолжаются противостояния между новым и старым руководством больницы.