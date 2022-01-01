В николаевском зоопарке призвали не делать фото с краснокнижными орланами, чтобы не помогать бизнесу «черных фотографов»

Сотрудники Николаевского зоопарка призвали горожан и туристов не фотографироваться с орланами на улицах по предложению «черных» фотографов.

Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

В публикации отметили, что 10 января по всему миру отмечают День защиты орланов, отметив, что в этот день говорят о целях защиты этих птиц.

«Этот день актуален и для Украины. Ведь в нашей стране живет родственник американского белоголового орлана – орлан-белохвост. В Украине эта птица встречается почти на всей территории, вблизи водоемов (болот, озер, рек). Гнездится вдоль Днепра и его главных притоков, на реках Северский Донец, Дунай, а также вблизи крупных прудов в других регионах», - сказано в сообщении.

Орлан-белохвост занесен в Красный список Международного союза охраны природы, Красную книгу Украины и Европейский Красный список со статусом «редкий». При этом, в Украине главными факторами угрозы для орлана-белохвоста являются лесохозяйственная деятельность, браконьерство, увеличение рекреационной нагрузки вблизи водоемов, обеднение кормовой базы, загрязнение окружающей среды.

В зоопарке Николаева также есть эти птицы.

«Николаевский зоопарк также содержит этих птиц. На сегодняшний день у нас живет орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) в количестве 8 особей и орлан белоплечий (Haliaeetus pelagicus), а также в количестве 8 особей. Эти редкие виды птиц не просто содержатся в нашем зоопарке, но и успешно размножаются. Первый самец орлана-белохвоста появился в коллекции Николаевского зоопарка в 1991 году, в 1995 году к нам прибыла самка, была создана пара, и через 10 лет мы получили первое потомство от этой пары», - отмечают в сообщении.

В зоопарке отметили, что орланы живут в большом вольере с искусственной скалой и куполообразной крышей. У подножия горы есть бассейн, также есть гнездовая площадка, которую поместили на 7-метровую высоту. Рацион птиц, в основном, состоит из мяса (говядины, курятины) или млекопитающих (мыши, крысы) и рыбы (пресноводная и морская).

В связи с Днем защиты орланов, в зоопарке попросили горожан не рождать спрос на фотографии с птицами, не провоцируя незаконную деятельность.

«А что может сделать каждый человек для сохранения краснокнижных птиц? Например, НЕ фотографироваться с краснокнижными птицами самим и распространить эту информацию среди друзей и знакомых. Ведь, если не будет спроса на бизнес «черных фотографов», то не будет потребности в извлечении птиц из природы! «Услуги фотографирования» с дикими животными – это наказуемое законом преступление. Итак, приобщаемся к этому очень важному делу!» - отметили в сообщении.

Напомним, ранее в центре Николаева трое молодых людей предлагали за деньги сфотографироваться с ручными карликовыми мартышками. Ранее один из них предлагал прохожим сфотографироваться с краснокнижным орлом. При этом и мартышку, и орла по несколько часов держали на морозе.

Позже стало известно, что 8 января полиция отобрала обезьяну у мужчин, которые эксплуатировали это животное на улице Соборной.