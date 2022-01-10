Медведчуку продлили домашний арест до 10 марта

В понедельник, 10 января, народному депутату Виктору Медведчуку продлили домашний арест на два месяца – до 10 марта.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.

Печерский районный суд продлил Медведчуку меру пресечения по делу о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций.

В рамках этого уголовного производства мера пресечения ему была впервые избрана 12 октября 2021 года и впоследствии продлевалась в ноябре, а теперь и в январе. Следовательно, по состоянию на 10 марта срок нахождения Медведчука под домашним арестом составит около 5 месяцев, что не превышает максимально допустимый.

Как известно, 19 февраля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма, а 11 марта СБУ и Государственная налоговая служба устроили масштабную спецоперацию на заправках и нефтебазах Glusco.

Решение СНБО о введении санкций основывается, в частности, на материалах СБУ, которая расследует поставку угля с оккупированной части Донбасса в Украину и РФ. Отметим, что недавно подозреваемым в этом уголовном производстве о госизмене стал и Петр Порошенко.

8 октября Генпрокуратура предъявила Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии деятельности террористической организации в связи с причастностью к незаконным поставкам угля с оккупированной территории в конце 2014 – начале 2015 года. До этого Медведчук уже находился под домашним арестом по делу о разграблении ресурсов в Крыму (нефти и газа) и госизмене.