В Дании арестовали 57-летнего Ларса Финдсена – главу разведывательной службы Министерства обороны королевства – по обвинению в разглашении секретной информации, которое может нанести ущерб безопасности страны или ее отношениям с другими государствами.

Об этом сообщает «Esquire» со ссылкой на телекомпанию TV2.

Финдсен находится под стражей с 9 декабря, однако об этом стало известно только 10 января, на заседании суда в Копенгагене, где был снят запрет на разглашение имен обвиняемых. Этого хотел сам бывший глава разведывательной службы. В беседе с журналистами он не признал вину и назвал обвинения «безумными».

Помимо Финдсена обвинения предъявлены еще троим фигурантам дела – бывшим и действующим сотрудникам спецслужб. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

Ларса Финдсена отстранили от должности главы разведывательной службы Министерства обороны Дании в августе 2020 года после того, как надзорный совет выявил нарушения в работе ведомства. Поскольку дело рассматривается в закрытом режиме, конкретные обвинения не называются. Но как отмечает Bloomberg, под руководством Финдсена разведслужба собирала данные у частных лиц и делилась информацией с иностранными государствами. Вероятно, данные передавались и Агентству национальной безопасности США.

Напомним, ранее нардеп Арьев опубликовал документы контрразведки, что Украина готовила спецоперацию против ЧВК «Вагнера». А экс-руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий Бурба выступил на телешоу, рассказав о спецоперации против ЧВК Вагнера.