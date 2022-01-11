Президент Зеленский обсудил с премьером Канады вступление в НАТО и защиту интересов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

Глава государства предложил обновить Совместную декларацию об особом партнерстве между Украиной и Канадой. Зеленский проинформировал премьер-министра Канады о ситуации на востоке Украины.

- Позиция западных стран в диалоге с РФ должна оставаться жесткой и решительной. Необходимо быть готовым к безотлагательному внедрению превентивного пакета санкций против РФ с целью противодействия агрессивным намерениям Кремля, – заявил Владимир Зеленский. - Никто, кроме Украины и НАТО, не должен влиять на процесс нашей интеграции с Альянсом.

Он выразил убеждение, что Канада будет продолжать оказывать всемерную поддержку Украине на пути членства в Альянсе. Отдельно отмечалась важность продолжения канадской тренировочной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных.

Президент Украины и Премьер-министр Канады согласились с необходимостью прилагать совместные усилия, чтобы добиться должной компенсации для семей жертв катастрофы самолета рейса МАУ PS752, который два года назад был сбит над Тегераном.

Напомним, украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран – Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Среди погибших было 11 граждан Украины, 55 граждан и 30 постоянных жителей Канады.