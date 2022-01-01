Перед тем как суд арестовал имущество Порошенко, тот, находясь за границей, успел переоформить доли в ряде компаний

Пятый Президент Украины Петр Порошенко 30 декабря передал контрольный пакет акций своего инвестиционного фонда, который является учредителем ряда фирм, в частности страховой компании «Країна».

Об этом идет речь в обращении представителей новых собственников СК «Країна», которое те прислали на почту «Преступности.НЕТ».

В частности, представители СК «Країна» сообщили изданию, что Петр Порошенко более не является держателем контрольного пакета акций компании.

«07.01.2022 в интернет-издании «ПРЕСТУПНОСТИ.НЕТ» на сайте «news.pn» была опубликована статья под названием «В список арестованных фирм Порошенко попала николаевская телекомпания: Она зарегистрирована в полуразрушенном доме». Указанная статья подлежит опровержению, поскольку содержит недостоверную информацию, не соответствует действительности, негативно влияет на деловую репутацию СК «Країна» на честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц», - говорится в сообщении.

Как отметили представители страховой компании, новым собственником страховой стала Анна Коваленко, которой ранее принадлежало 21,351% акций.

«Сведения, изложенные в настоящей статье, недостоверны, извращены и искажены в полном объеме. Автор не принял во внимание тот факт, что действующий акционер — АО «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «КІВІ», конечным бенефициаром и руководителем которого является Коваленко Анна Николаевна. «КІВІ» увеличил пакет акций СК «Країна» с 21,351% до 71,347%, приобретя контрольный пакет акций ПАО «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал», собственником которого является Петр Порошенко. Об этом было сообщено согласно с порядком составления и раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, о чем сообщил Национальный депозитарий Украины 6 января», - говорится в письме.

Также представители нового собственника предоставили ссылку на сайт компании, на которой размещена информация о смене держателя основного пакета акций. Однако, исходя из опубликованной там информации следует, что по распоряжению нового главы правления Леонида Мороза, только 10 января была передана информация об изменениях в компании. Спустя три дня после публикации материала на сайте «Преступности.НЕТ».

В результате, на сайте SMIDA, который информирует об изменениях на рынке ценных бумаг и фондовом рынке, публично данные о смене держателя контрольного пакета акций появились только 10 января.

Исходя из информации, указанной выше, следует, что Петр Порошенко передал контрольный пакет акций, находясь за границей. Стоит отметить, что ряд изданий, со ссылкой на участников судебного процесса, в котором были арестованы активы Петра Порошенко, сообщали, что в список того, что попало под арест, в частности, находились фирмы СК «Країна» и «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Прайм Ессетс Кепітал». Соответственно, передача контрольного пакета акций в этих компаниях могла быть предпринята для того, чтоб защитить свой бизнес от ареста.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Печерский суд арестовал имущество подозреваемого в госизмене Порошенко.

Как известно, 20 декабря Порошенко объявил подозрение в совершении преступлений по части 2 статьи 28 части 1 статьи 111 (государственная измена) и части 2 статьи 28 части 1 статьи 258-3 (содействие деятельности террористической организации) УК Украины. Нардеп накануне уехал из страны. Сам Порошенко прокомментировал свое подозрение и отметил, что он сейчас работает в Польше. Он также заявил, что намерен вернуться в Украину в первой половине января.

Накануне вручения подозрения Петр Порошенко скрылся от следователей ГБР , которые возле здания Верховной Рады хотели вручить ему повестку на допрос, после чего он покинул Украину – в «ЕС» заявили, что Порошенко отбыл в «дипломатическое турне».

В ДБР сообщали, что их следователи во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины.

Производство расследуется по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 («Финансирование терроризма»), ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ч. 1 ст. 258-3 ("Создание террористической организации") УК Украины. В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщено о подозрении одного из действующих народных депутатов ( речь идет о Викторе Медведчуке , - НН) и бывшем министре энергетики (речь идет о находящемся в розыске Владимире Демчишине ).

Также ранее в СМИ публиковали десятки часов записи по «прослушке» Медведчука. В одной из частей журналисты рассказали о процессе закупки Украиной угля на неподконтрольных территориях и в России, роли Виктора Медведчука, Петра Порошенко и руководстве СБУ в этих закупках.

Перевозкой денег наличными в линию разграничения занимались сотрудники СБУ. При этом даже после того, как деньги были доставлены, боевики задерживали поставки угля и Медведчук просил вице-премьера Казака повлиять на боевиков, чтобы они выполнили договоренности.

О том, что Украина согласилась покупать уголь у террористов ДНР-ЛНР, стало известно еще в 2015 году. Бывший народный депутат от «Самопомощи» Семен Семенченко проводил несколько акций «блокады» поставок угля из Донбасса. Иногда это проводило до столкновений с полицией .

Позже в Офисе Генпрокурора подтвердили согласование ходатайства об аресте Порошенко с миллиардным залогом.