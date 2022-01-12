Во Франции в апреле пройдут президентские выборы, у Макрона появились две конкурентки

Валери Пекресс Кандидат в президенты Франции от республиканцев Валери Пекресс в потенциальном втором туре выборов идет наравне с действующим президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Согласно опросу, в первом туре Макрон лидирует с 23%, у Пекресс и ультраправой кандидатки Марин Ле Пен – по 17%. В то же время, если Пекресс выйдет во второй тур финального голосования, ее поддержка сравнится с Макроном, и оба кандидата наберут по 50%.

Валери Пекресс в политике уже около 20 лет на разных должностях. В 2007-2011 годах она была министром по вопросам высшего образования и науки в правительстве Франсуа Фийона, короткое время – министром по вопросам бюджета и спикером правительства. Последние 5 лет Пекресс является президентом регионального совета Иль-де-Франс, отказавшись для этого от депутатского мандата, и в 2021 году была переизбрана на этот пост. Президентские выборы во Франции в 2022 году пройдут в два тура – ​​10 и 24 апреля.

Напомним, что другую кандидатку Марин Ле Пен может поддерживать Россия. В 2017 году Россия требовала у партии Ле Пен вернуть кредит на €9 миллионов.