«Успешный бизнес – развитый регион»: Замазеева объяснила, что получит Николаевщина с реализацией закона о стимулировании виноградарства

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева объяснила, что получит Николаевская область, когда начнет реализовываться подписанный Президентом Украины Закон о стимулировании развития виноградарства и садоводства.

Об этом она написала у себя на странице в Facebook.

«Успешный бизнес – развитый регион. Всегда отмечала, что Николаевщина – земля талантливых людей. Талантливы не только в искусстве, но и в организации бизнеса. Наши предприниматели годами остаются лидерами страны среди производителей вина и соков. Поэтому их поддержка и стимуляция со стороны властей крайне важна для развития нашей области. Мы ведь можем создавать то, что будет популяризировать наш регион далеко за его пределами», - написала глава облсовета.

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стимулированию развития виноградарства и садоводства» направлен на следующие задачи:

-создание надлежащих экономических и правовых условий, способствующих развитию виноградарства и садоводства в Украине;

-расширение списка граждан Украины, имеющих право на выкуп земельных участков для ведения фермерского хозяйства;

-установление срока для земельных участков сельскохозяйственного назначения, переданных в аренду для выращивания многолетних насаждений (плодовых, ягодных, орехоплодных, винограда), который не может быть менее 25 лет;

-в случае расторжения договора аренды земли по инициативе арендодателя арендатор имеет право на возмещение расходов на улучшение арендованного земельного участка и убытков, причиненных на основании расторжения договора.

«Подчеркну, что сегодня мы, как местные власти, взяли курс на дерегуляцию в разных направлениях, потому что именно это позволяет снять препятствия и повысить конкурентоспособность наших производителей», - добавила глава облсовета.

Напомним, ранее сообщалось о том, что сельхозтоваропроизводители Николаевщины получили государственную финансовую поддержку