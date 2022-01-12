Россия требует, чтобы НАТО прекратило военную помощь Украине и отозвало своих инструкторов

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия-НАТО заявил, что деэскалация ситуации вокруг Украины возможна только в случае выполнения ею минских соглашений и прекращения военного содействия Украине со стороны стран НАТО.

Об этом сообщает «Лига.net».

- Наша позиция абсолютно понятна – деэскалация возможна. Прежде всего необходимо принудить власти в Киеве к полному и безусловному выполнению минских соглашений, которые являются частью международного права в результате принятия резолюции Совета безопасности ООН (об одобрении комплекса мер по выполнению минских соглашений). Будут минские соглашения выполнены – не будет никакой угрозы ни безопасности Украины, ни ее территориальной целостности, - сказал Грушко.

Россия также требует прекращения военной помощи Украине со стороны стран НАТО.

- Для того, чтобы содействовать такой деэскалации, она единственно возможная, если мы имеем в виду именно то, что мы имеем в виду, то страны НАТО должны прекратить всякое военное содействие Украине, прекратить поставки вооружения туда, отозвать инспекторов, инструкторов, офицеров и солдат... – сказал представитель РФ.

- Еще раз подчеркну: другого пути оздоровления ситуации в Украине и вокруг нее, кроме выполнения минских соглашений, не существует. Мы будем продолжать твердо добиваться от всех наших партнеров, включая членов НАТО, следовать этим международным договоренностям, – заявил Грушко.

Он сказал, что Россия будет принимать «все меры, политические и военно-технические, для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов обороны и безопасности России».

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал от США юридических гарантий, что Украина не вступит в НАТО.