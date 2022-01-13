Оборона, сотрудничество и реабилитация украинских воинов: Нардеп Копытин посетил Турцию с официальным визитом и обсудил ряд вопросов

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин посетил Турецкую Республику с рабочим визитом, обсудив совместное сотрудничество и ряд других важных вопросов.

Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

«Турция является одним из наших стратегических партнеров на международной арене, роль отношений с которой растет ежедневно, особенно в условиях противостояния российской вооруженной агрессии. Двухстороннее сотрудничество между нашими государствами имеет широкий спектр сфер, от оборонной промышленности до научно-технической и от торгово-экономической до культурно-гуманитарной», - отметил депутат.

По словам нардепа, одним из важнейших аспектов взаимоотношений между Украиной и Турцией является военно-техническое сотрудничество.

«Военно-техническое сотрудничество между нашими странами является одним из основных элементов стратегического партнерства. Свидетельством успешного развития этого ряда совместных проектов в строительстве БПЛА, кораблестроении и так далее. Кроме того, наша стратегическая цель – создание совместных предприятий по производству современных видов вооружений и на территории Украины. И первый весомый шаг к этому мы уже сделали – подписали в конце сентября соответствующий Меморандум», - написал Игорь Копытин.

По его словам, углубление взаимодействия между Украиной и Турцией «является важным фактором поддержания мира и стабильности в регионе Черного моря».

Помимо этого, на встрече обсуждалась территориальная целостность Украины, вопрос оккупированного Крыма и поддержка воинов АТО/ООС.

«Внимание Парламента и внешнеполитического ведомства Турции к вопросу поддержки территориальной целостности и суверенитета Украины чрезвычайно важно, в частности, что касается ситуации во временно оккупированном Крыму. В повестке дня обсуждение ряда актуальных вопросов: оздоровление и реабилитация семей погибших украинских военных-участников АТО и ООС, ратификация Рамочного военного соглашения и Соглашения о строительстве жилья для крымских татар и других категорий украинских граждан. А также – оказание содействия со стороны Турции по недопущению установления и развития контактов представителей так называемой «оккупационной администрации Крыма» с турецкой стороной», - сообщил Игорь Копытин.

Напомним, народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Копытин рассказал о процессе строительства корвета в Турции для Военно-морских сил Украины.