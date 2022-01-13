Саакашвили заявил, что «лечение» в военном госпитале подорвало его здоровье – политик опасается за свою жизнь

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил 13 января на процессе в Тбилисском городском суде, что во время пребывания в военном госпитале в Гори не получил необходимого лечения.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

- Иванишвили (миллиардер Бидзина Иванишвили, политический противник Саакашвили) принял решение убить меня, так как лечение, которое я получил в горийском госпитале, еще более подорвало мое здоровье. К сожалению, в Грузии невозможно получить полноценное лечение, - сказал Саакашвили.

Он сообщил, что несколько ведущих мировых медиков хотят прибыть в Грузию для его осмотра, но их не пускают действующие власти.

Напомним, Саакашвили прибыл в Грузию 29 сентября 2021 года. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его перевели в тюремную больницу в Тбилиси. На 49-й день голодовки Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. 20 ноября Саакашвили был направлен в военный госпиталь в городе Гори, где прекратил голодовку.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.