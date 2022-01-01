Финляндии и Швеции, которые оказались под российской угрозой, обещают быстрое вступление в НАТО

Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в Альянс.

Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг, пишет «Интерфакс-Украина».

- Конечно, с многих сторон они (Финляндия и Швеция) очень близки к НАТО во всех аспектах. В этом контексте данный процесс может пройти очень быстро, если они решат подать заявку, - сказал Столтенберг.

Он пояснил, что Финляндия и Швеция являются близкими партнерами Альянса, НАТО и эти страны ведут совместные учения и тренировки. Кроме того, по словам генсека, эти страны отвечают многим стандартам Альянса, а Хельсинки и Стокгольм располагают хорошо функционирующими институтами в сфере обороны и безопасности.

Он добавил, что гипотетическое вступление Финляндии и Швеции, тем не менее, потребует политического решения, как в этих странах, так и со стороны 30 государств-членов НАТО.

Отметим, что антинатовские требования РФ угрожают не только Украине, но и Швеции. Согласие НАТО на выполнение требований РФ, в том числе по ограничению своей деятельности в Европе, полностью подорвет стратегию безопасности Швеции.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что суверенитету нескольких государств-членов ЕС, включая Швецию и Финляндию, был брошен вызов извне.

Напомним, в 2018 году глава военной разведки Норвегии заявил, что Россия готовит нападение на его страну.