Нардеп Негулевский договорился с Кубраковым о выделении средств на ремонт дороги вдоль береговой линии Коблево и в Баштанке

Народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский анонсировал ремонт дорог вдоль береговой линии Коблево и в Баштанке.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Нардеп отметил, что общался с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и договорился о выделении средств из бюджета на ремонт этих дорог.

«Дорога вдоль береговой линии Коблево и в Баштанке! На днях разговаривал с министром инфраструктуры Александром Кубраковым. Договорились с ним, однако, чтобы из Государственного бюджета выделить средства на ремонт дороги О150206 Подъезд к Баштанке (от знака до знака Н-11) и дороги в Коблево вдоль береговой линии по улице Набережной (от улицы Одесской (М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (пост Патрульной полиции) до перекрестка с улицей Морской) в село Коблево; по улице Морской (от перекрестка с улицей Набережной до перекрестка с проспектом Курортным). Готовимся к туристическому сезону заранее!» - написал нардеп.

Напомним, ранее народный депутат Украины от партии «Слуга Народа» Игорь Негулевский заявил о начале торгов по строительству 9 километров объездной дороги на Новом Буге за 582 миллиона гривен.