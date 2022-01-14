Нардеп Чорноморов выступил с инициативой вынести на обсуждение вопрос развития Вознесенщины

Народный депутат Украины Артем Чорноморов выступил с инициативой вынести на обсуждение вопрос социально-экономического состояния и направления развития Вознесенского района.

Об этом Чорноморов сообщил на своей странице в Facebook.

«В рамках рабочей поездки в округ посетил Вознесенщину, где встретился с руководителем районной администрации Сергеем Шурабурой, городским главой города Вознесенск Евгением Величко и председателем районного совета Спартаком Гукасяном. Обсудили ряд неотложных проблемных вопросов, которые существуют в районе, и определились с приоритетными направлениями работы», - написал нардеп.

Он добавил, что предложил провести заседание коллегии Вознесенской райгосадминистрации и вынести на обсуждение вопросы социально-экономического состояния и направления развития района.

«Также подвели итоги за прошлый год. Предложил провести в ближайшее время коллегию райгосадминистрации, чтобы с первых уст узнать, что беспокоит жителей Вознесенского района. Кроме того, предложил вынести на обсуждение вопрос социально-экономического состояния и направления развития Вознесенского района на 2022 год», - написал Чорноморов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что нардеп Чорноморов рассказал о трех векторах развития Южноукраинска и показал в соцсети эскиз будущего кинотеатра