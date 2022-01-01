«У нас не Гуляйполе и не махновщина!»: В Николаевской ОГА обратятся в полицию из-за отказа отдела кадров «инфекционки» оформлять Студзинскую

Начальница отдела кадров КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Екатерина Алексеева письменно заявила, что не собирается исполнять официальное распоряжение главы Николаевской областной государственной администрации о назначении исполняющей обязанности директора КНП, которое является обязательным к исполнению.

Об этом сообщает СВІДОК.info.

В письме, написанном на официальном бланке КНП, сказано, что, так как начальница отдела кадров Алексеева считает назначение Ярославы Студзинской незаконным, она не будет его выполнять и документально оформлять новую руководительницу на КНП. Отметим, что распоряжение главы ОГА никем в суде не оспорено.

В комментарии изданию заместитель главы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров заявил, что подобного абсурда за всю свою бытность руководителем не видел.

По его словам, письмо, подписанное начальницей отдела кадров «инфекционки» Алексеевой, имеет все признаки «явки с повинной» о совершении уголовного преступления, за которое, согласно закона, предусмотрено вполне конкретное наказание.

«Решение о назначении и.о. руководителя КНП является абсолютно законным, а отказ должностного лица выполнять его, что предусмотрено ее должностными инструкциями, противоречит не только здравому смыслу, но и законодательным нормам. Как по мне, здесь все однозначно: совершено преступление и за это человек, который его совершил, будет отвечать по закону», - заявил Юрий Гранатуров.

В связи с этим на данное письмо уже наложена резолюция, по которой соответствующие структурные подразделения ОГА будут готовить обращение в правоохранительные органы с просьбой дать четкую законодательную оценку имеющемуся факту.

«Никогда еще не встречался с подобным, это просто театр абсурда. На фирменном бланке коммунального неприбыльного предприятия рядовой работник обращается к председателю облгосадминистрации с заявлением, что он не будет выполнять его распоряжению, тем самым нарушая не только свои должностные инструкции, а еще и создавая фактически препятствия для нормальной работы лечебного учреждения, что, в принципе, создает опасность для жизни пациентов в конечном итоге. От хозяйственной деятельности этого предприятия зависит качество оказания лечебных услуг. Поэтому соответствующая резолюция на это, мягко говоря, странное письмо, являющееся нонсенсом, где сознательно признают собственное нарушение, имеющее все признаки преступной деятельности, наложена. Люди, занимающиеся явным саботажем, что может привести к непредсказуемым последствиям, однозначно должны отвечать по закону», - заявил Гранатуров.

Он также отметил, что Ярослава Студзинская – законная исполняющая обязанности главы КНП, она зарегистрирована во всех официальных реестрах и ее оформление в больнице – формальность, которую, при этом, отказываются соблюдать.

«Студзинская, в любом случае, является легитимным исполняющим обязанности руководителя КНП, она зарегистрирована через центр предоставления административных услуг в Едином реестре, распоряжение председателя областной государственной администрации является обязательным для выполнения для всех субъектов хозяйственной деятельности на территории области и другого быть не может», - отметил вице-губернатор.

Гранатуров предположил, что саботирующие работу КНП, в том числе, и таким образом, запуганы, подкуплены либо находятся под влиянием. Очевидно, речь идет о давлении бывшей руководительницы больницей Светлане Федоровой.

«Я думаю, что определенное количество людей из административного аппарата КНП запуганы, часть, возможно, «подкуплена», часть зазомбирована... Они просто не понимают, что своими действиями они могут навредить не только лечебному учреждению, тем людям, для которых оно создано и существует, но и себе, совершая поступки, носящие признаки криминального характера. Нести ответственность за свои поступки будут все. У нас не Гуляй-поле, не махновщина. В КНП, тем более в том, которое включено в систему здравоохранения региона, не может быть анархии и там порядок порядок будет наведен однозначно», - подытожил Гранатуров.

Напомним, сотрудников КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний», которые саботируют работу больницы, около 12-15 человек, они сотрудники администрации, и, вероятнее всего, выполняют чьи-то указания.

Также напомним, Светлана Федорова через суд пытается обжаловать свое увольнение с должности директора КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний».

Как известно, 21 декабря Николаевский областной совет уволил Федорову с должности директора «инфекционки» . Депутаты приняли решение по результатам официальной проверки Министерства здравоохранения Украины, выявившей многочисленные и систематические нарушения. Также депутаты Николаевского областного совета от «Нашего края» исключили Светлану Федорову из фракции . Позже она отозвала заявление о сложении с себя депутатских полномочий .

25 декабря стало известно, что в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» не завершили процедуру увольнения Светланы Федоровой с должности директора и отказались выдать соответствующие документы представителям Николаевской ОГА.

4 января Ярославу Студзинскую представили в качестве и.о. директора КНП на брифинге в Николаевской ОГА. После этого Студзинская вместе со своим адвокатом и представителями ОГА поехала в больницу, чтобы приступить к исполнению обязанностей директора, однако ее не допустили на рабочее место Светлана Федорова со своими сторонниками, а именно заместителями директора Алевтиной Демьяненко и Игорем Гаврилишиным. А вечером Студзинская записала видеообращения коллективу.

5 января Студзинская вместе с адвокатом утром приехали в больницу, однако на входе их встретили Светлана Федорова и часть работников больницы, которые препятствовали ее деятельности. В конфликт вмешались полицейские. В больницу также приезжал замглавы Николаевской ОГА Юрий Гранатуров, который попытался поговорить с Федоровой, но это не возымело должного успеха, также он рассказал, какие задачи сейчас стоят перед Ярославой Студзинской. Несколько следующих дней в больнице продолжалось противостояние.