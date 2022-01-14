На учения «Си Бриз» в Украину отправят американских морпехов – вместе с ними могут задействовать и николаевскую морскую пехоту

В учениях «Си Бриз» в этом году задействуют украинских морпехов, корпус морской пехоты США, подразделения вооруженных сил Грузии и миротворческого батальона вооруженных сил Молдовы.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

В Одессе в онлайн-формате прошла начальная конференция по планированию украино-американских учений «Си Бриз-2022». В ней приняли участие украинские ВМС и представители 6-го флота ВМС США. На «Си Бриз» в этом году вместо сухопутного компонента появится амфибийная часть учений.

– Следует заметить, что это не только изменение в названии, а именно в структуре учений. С какой целью это сделано? Дело в том, что морская пехота Украины стремится приобретать способности к амфибийным операциям в прибрежных районах, речных и морских. Есть целый комплекс мер, касающихся непосредственно морской пехоты, поэтому структура учений в этом году и «подогнана» под этот концепт, - объясняет офицер группы планирования, старший лейтенант Карим Федоров.

Во время конференции удалось договориться о подготовке подразделений морской пехоты к учениям.

- Забегая наперед, могу сказать, что сценарий учений предполагает уделение основного внимания именно амфибийному компоненту на суше. То есть силы и средства ВМС Украины и вооруженных сил стран-партнеров будут нацелены на поддержку операции, которая будет проходить на суше. Также следует добавить, что при написании сценария и при рассмотрении вариантов действий… учитывались актуальные угрозы, которые сейчас возникают перед Украиной, - говорит Федоров.

В этом году учения планируется провести в классическом варианте, то есть с отработкой практических действий в море, на суше, в воздухе и под водой. Всего приглашения на учения получили более 60 стран и международных организаций. Очередная конференция по планированию «Си Бриз» состоится в марте 2022 года.

Отметим, что вероятнее всего, часть учений «Си Бриз» пройдет, как и в прошлые годы, в Николаевской области. Также Николаевщину на учениях может представить 36-я отдельная бригада морской пехоты. Но точные места и участники «Си Бриз» от Украины станут известны позднее.

Напомним, что в 2022 году на Николаевщине собираются провести сразу шесть международных военных учений.